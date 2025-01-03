شكرا لقرائتكم خبر عن بمكاسب بلغت 1% ودعم من الطلب.. أسعار الذهب ترتفع والان نبدء بالتفاصيل

الذهب في المعاملات الفورية

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم الجمعة، بعد مكاسب بلغت 1% في الجلسة السابقة بدعم من الطلب على الملاذ الآمن، بينما ينصب التركيز على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2660.25 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ليحوم حول أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله أمس.وصعد الذهب بنحو 1.5% خلال الأسبوع. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% مسجلة 2673.90 دولارًا للأوقية.وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.1% إلى 29.54 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 923.09 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 909.74 دولارات.