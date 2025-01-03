الاقتصاد

بمكاسب بلغت 1% ودعم من الطلب.. أسعار الذهب ترتفع

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم الجمعة، بعد مكاسب بلغت 1% في الجلسة السابقة بدعم من الطلب على الملاذ الآمن، بينما ينصب التركيز على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.

الذهب في المعاملات الفورية

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2660.25 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ليحوم حول أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله أمس.
وصعد الذهب بنحو 1.5% خلال الأسبوع. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% مسجلة 2673.90 دولارًا للأوقية.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بالمعاملات الفورية 0.1% إلى 29.54 دولارًا للأوقية، واستقر البلاتين عند 923.09 دولارًا، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 909.74 دولارات.
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