شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق اليوم على أعلى مستوياتها.. والارتفاع مستمر والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع عقود خام برنت وغرب تكساس

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم، بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين بالجلسة السابقة على أمل أن تزيد الحكومات في مختلف أنحاء العالم دعم السياسات لتنشيط النمو الاقتصادي الذي يرفع الطلب على الوقود.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا أو 0.2% إلى 76.09 دولارًا للبرميل، بعد أن أغلقت أمس على أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر.وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.32 دولارًا للبرميل بارتفاع 19 سنتًا أو 0.3%. وكان إغلاق الخميس هو الأعلى للخام الأمريكي منذ 14 أكتوبر.