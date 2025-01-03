شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 16 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 16 فلسطينيا بينهم طبيب وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في سلسلة غارات إسرائيلية الليلة الماضية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد طبيب في قصف استهدف منزله بحي الصبرة في مدينة غزة، وفي وسط القطاع استشهد تسعة فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم المغازي، كما استشهد طفلان في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمخيم النصيرات.وفي مدينة دير البلح، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا غرب المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع، بالإضافة إلى نسف وحرق عشرات المنازل والمنشآت الفلسطينية.