شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة الشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات إيوائية وغذائية

الدمام - شريف احمد - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.تحمل الطائرة على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق حاليًا.ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.