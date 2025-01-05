إصابة لقاء سويدان في قدمها وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 01:19 مساءً - كشفت الفنانة لقاء سويدان عن تعرضها للإصابة في إحدى قدميها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر صفحتها على "فيسبوك"، والتي ظهرت في إحداهم وهى تجلس على كرسى متحرك من أمام المستشفي التي تلقت فيها الخدمة الطبية اللازمة، وصورة أخرى لقدمها المصابة، وعلقت بالقول: "في ناس كده لو عدت في يومك يحصل لك مصيبة، اصطبحت بوش مين فقر النهاردة الحمدلله جت بسيطة و نفدت من عينك شرارة بيه".

وتفاعل عدد كبير من محبيها ومتابعيها مع الصور التي نشرتها بمجموعة من التعليقات تمنوا لها من خلالها بسرعة الشفاء العاجل.

لقاء سويدان تشارك مي فاروق ومحمد العمروسي فرحتهما

على جانبٍ آخر، حرصت النجمة لقاء سويدان على حضور حفل زفاف المطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي الذي أُقيم خلال اليومين الماضيين بإحدى الفنادق، والتقطت "سويدان" صور برفقة العروسين وقامت بنشرهها عبر حسابها على "إنستغرام" متمنية لهما كل الخير والسعادة في تعليقها الذي جاء فيه: "ربنا يرزقكم كل السعادة و يديم الحب بينكم".

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"الوصفة السحرية" آخر المشاركات الدرامية لـ لقاء سويدان

شاركت الفنانةمؤخراً في مسلسل "الوصفة السحرية"، وجسدت من خلاله شخصية سيدة متحررة عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهي أم لطفلة وشقيقة الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكني الذي تدور فيه أحداث العمل، ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث مواقف عديدة بينهم في إطار اجتماعي.

مسلسل "الوصفة السحرية" يشارك في بطولته بجانب لقاء سويدان كلٌ من شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

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