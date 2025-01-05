ديبيكا بادكون وإنجازات تاريخية جعلتها أسطورة عالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 01:19 مساءً - يوافق اليوم 5 يناير، يوم ميلاد النجمة الهندية التي تحظى بشهرة عالمية ديبيكا بادكون، حيث أكملت اليوم عامها الـ 39، وسط نجاحات كبيرة على الصعيد المهني والشخصي، كان أبرزها ترحيبها وزوجها رانفير سينغ بطفلتهما الأولى "دعاء".

ولأن اسم ديبيكا بادكون يعني التميز والانفراد على الشاشة وخارجها، سواء في الهند أو على المستوى العالمي، فقد جمعنا لكم في الموضوع التالي أبرز نجاحات نجمة بوليوود وتصدرها الكثير من المشاهد العالمية خارج موطنها الهند.

نجمة عالمية على غلاف مجلة تايم TIME

ظهرت ديبيكا بادكون على غلاف مجلة تايم كـ "نجمة عالمية"، وهو ما يدل على شهرتها وتأثيرها العالمي، كما أنها الهندية الوحيدة التي تم تكريمها مرتين من قبل مجلة تايم المرموقة.

كما تم اختيارها كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العام من قبل المجلة، وبذلك أصبحت الممثلة الهندية الوحيدة التي ظهرت في القائمة إلى جانب أسماء مثل نيكول كيدمان، وغريتا غيرفيغ، ولينا وايتهي.

جائزة تايم إمباكت

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حصلت ديبيكا على جائزة تايم إمباكت عام 2022، التي تكرم الأفراد الذين أحدثوا تأثيراً كبيراً على العالم، وذلك لمساهماتها في السينما والتوعية بالصحة العقلية.

جائزة كريستال في المنتدى الاقتصادي العالمي

في المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 26، حصلت ديبيكا على جائزة كريستال، التي تكرم الأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة في تحسين حالة العالم نظير مساهمتها في مجال الصحة العقلية في الهند، حيث تُخصص الجوائز لـ "إنجازات الفنانين والشخصيات الثقافية الرائدة التي تلهم قيادتها التغيير الشامل والمستدام".

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أول هندية تكشف عن كأس العالم لكرة القدم 2022

قبل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا، حققت ديبيكا بادكون التاريخ بكونها أول هندية تكشف عن كأس الفيفا، حيث تم الكشف عنها في استاد لوسيل في شاحنة مصممة خصيصاً.

حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023

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كانت ديبيكا بادكون من بين المقدمين في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 في النسخة الـ 95، وقدمت أغنية "Naatu Naatu" من "RRR"، والتي فازت بجائزة أفضل أغنية.

حفل توزيع جوائز البافتا 2024

عززت ديبيكا مكانتها كأيقونة عالمية، عندما شاركت في حفل توزيع جوائز البافتا 2024، وقدمت جائزة في فئة الأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية، والتي فاز بها الفيلم الدرامي التاريخي البولندي لجوناثان جلازر " The Zone of Interest".

أول ممثلة هندية يتم دعوتها في حفل متحف الأكاديمية 2023

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كانت ديبيكا جزءاً من حفل متحف الأكاديمية 2023، وهو حدث مرموق يحتفل بفن صناعة الأفلام. كانت أول ممثلة هندية تتم دعوتها إلى الحفل في متحف أكاديمية الصور المتحركة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

مشاركتها في لجنة تحكيم مهرجان كان لعام 2022

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دخلت ديبيكا بادكون التاريخ باختيارها كعضو لجنة تحكيم من بين أعضائها الثمانية في مهرجان كان السينمائي.

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