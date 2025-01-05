غنت 4 لهجات... رامي رضوان يهنئ زوجته بنجاح "مكسرة الدنيا"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 01:19 مساءً - حققت الفنانة دنيا سمير غانم نجاحاً كبيراً من خلال العرض المسرحي "مكسرة الدنيا" الذي بدأ خلال الأيام الماضية ضمن فعاليات موسم الرياض.

رامي رضوان يحتفل بنجاح زوجته

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حضر ليلة العرض الأول الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، وحرص على تهنئة زوجته بنجاح المسرحية، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث نشر صورة تجمعهما من كواليس العرض وكتب تعليقاً قال فيه: "دايماً في نجاح وتفوق يا رب حبيبتي، من كواليس أول ليلة عرضبموسم الرياض، تحية للجمهور العظيم اللي شرفنا من مصر والسعودية ولبنان وسوريا والكويت والإمارات والبحرين وتونس والمغرب والجزائر وكل الدول الشقيقة الحبيبة اللهم وفق وبارك في الليالي القادمة، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله".

وفي ستوري حسابه على إنستغرام، أعرب رامي عن سعادته بمواهب زوجته المميزة، فكشف أنه فوجئ بها وهي تغني جزائرياً وتونسياً بشكلٍ مميز، وكشف أنها قدمت خلال العرض أغاني بـ4 لهجات مختلفة، ووجه رسالة شكر لجميع القائمين على العرض لمجهودهم الكبير.

رامي رضوان يحتفل بنجاح زوجته - الصورة ستوري من حسابه الرسمي على إنستغرام

وتُجسد دنيا سمير غانم خلال أحداث مسرحية "مكسرة الدنيا"، شخصية "حلويات"، التي تعمل قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة التي تعيش فيها، وتدخل في تحدٍّ ما، إما أنّ تُحقق نجاحاً غير مسبوق في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.

ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب دنيا سمير غانم كلّ من محمد ثروت، سامي مغاوري، كريم عفيفي، مريم الجندي، صلاح الدالي، وعبد الرحمن حسن "ظاظا".

دنيا سمير غانم "عايشة الدور" في رمضان 2025

وفي سياقٍ متصل، تعملعلى التحضيرات الأخيرة الخاصة بمسلسلها الجديد "عايشة الدور" الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث يُجرَى حالياً التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وانضم لفريق العمل كل من محمد ثروت وسما إبراهيم، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

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