شاهدوا ماذا قالت فوز الشطي للمنتخب البحريني بعد فوزه بكأس خليجي 26؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 يناير 2025 01:19 مساءً - بروحٍ رياضية وبكل حب، هنأت الفنانة فوز الشطي المنتخب البحريني بمناسبة فوزه بكأس خليجي 26 التي أقيمت مؤخراً بدولة الكويت، ونشرت صورة لها وكتبت: "ألف مبروك للمنتخب البحريني كأس خليجي 26، فرحتكم فرحتنا مبروك، وكل الشكر لكل المشاركين والعاملين على نجاح خليجي 26 في ديرتي الحبيبة الكويت".

وكانت الفنانة فوز الشطي والفنان أحمد العونان خلال استضافة الكويت لبطولة كأس خليجي 26 يقدمان برنامجاً تلفزيونياً بعنوان "وطن النهار" على قناة أبوظبي الرياضية، حيث يستضيف البرنامج عدداً من النجوم من دول الخليج.

آخر مسرحية عُرضت لـ فوز الشطي بالرياض

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وكان آخر عمل للفنانة فوز الشطي هي مسرحية "الدكتور" عُرضت بالرياض ضمن مسرحيات جولة المملكة 2024، والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، وهي مسرحية كوميدية، من بطولة: الفنان أحمد العونان، غادة الزدجالي، سلطان الفرج، فهد البناي، وأبوصابر. وتدور القصة حول استغلال الطبيب لمرضاه؛ بسبب طمعه وجشعه، ولكن تدور الأحداث، ويصل إلى نهاية غير متوقعة؛ نتيجة أعماله السيئة.

أما آخر عمل درامي عُرض لها هو مسلسل "متحف يدي"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ علي بدر رضا، وفكرة فهد الصالح وتأليف مريم نصير، ومن بطولة: يعقوب عبدالله، عبدالعزيز النصار، غدير السبتي، بدر الشعيبي، أسامة المزيعل، نوف السلطان، فهدالصالح، ورهف محمد. وتدور أحداثه عندما ترث فتاة عن والدها كنزاً وتجد نفسها محاطةً بالعديد من المشكلات، والأشخاص من حولها يطمعون بها، فهنا تحاول جاهدة التغلب عليهم، وفي هذه اللحظة تقع بحب شاب يساعدها في حياتها لتخطي الصعاب، وتتوالى الأحداث بين تشويق ومغامرة وقصص وأحداث منوعة.

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