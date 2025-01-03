شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى مطار دمشق الدولي والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات إيوائية وغذائية

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.تحمل الطائرة على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق حاليًا.ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.