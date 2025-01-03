شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تشهد تراجعًا بمعدلات التضخم السنوي خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

معدل التضخم السنوي

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 44.38% في ديسمبر.وبحسب المعهد الإحصائي التركي، بلغ معدل التضخم على أساس شهري 1.03% مقارنة مع 2.24% في نوفمبر. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 47.09% في نوفمبر.وأظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 0.4% على أساس شهري في ديسمبر، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا بلغ 28.52%.