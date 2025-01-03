الاقتصاد

تركيا تشهد تراجعًا بمعدلات التضخم السنوي خلال ديسمبر

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واس - إسطنبول 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 44.38% في ديسمبر.

معدل التضخم السنوي

وبحسب المعهد الإحصائي التركي، بلغ معدل التضخم على أساس شهري 1.03% مقارنة مع 2.24% في نوفمبر. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 47.09% في نوفمبر.

وأظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 0.4% على أساس شهري في ديسمبر، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا بلغ 28.52%.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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