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"كاريكاتير" إيراني يكشف مهمة "الفصائل في العراق" تجاه "الفتنة السورية" (صورة)

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"كاريكاتير" إيراني يكشف مهمة "الفصائل في العراق" تجاه "الفتنة السورية" (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - ويظهر المقاتل العراقي في رسم الكاريكاتير وهو يوجه سلاحه نحو الجولاني واردوغان، ووصفت الوكالة الكاريكاتير بالقول: "إن مقاتلي المقاومة الإسلامية في العراق، الذين بدأوا عملية نصرة غزة منذ بداية طوفان الأقصى، يقفون الآن أمام مؤامرات الأعداء؛ المؤامرات التي تحاول إعادة الإرهاب وتدمير الاستقرار في العراق بأي طريقة ممكنة في ظل الفتنة السورية".

واللافت ان الكاريكاتير اختصر مهمة المقاومة العراقية في هذه المرحلة على الجولاني واردوغان، مع غياب الجانب الأمريكي والإسرائيلي، ما يوحي الى رسالة بأن الخصومة القادمة ستكون بين ايران والفصائل في العراق مع تركيا تحديدًا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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