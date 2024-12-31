انت الان تتابع خبر "كاريكاتير" إيراني يكشف مهمة "الفصائل في العراق" تجاه "الفتنة السورية" (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويظهر المقاتل العراقي في رسم الكاريكاتير وهو يوجه سلاحه نحو الجولاني واردوغان، ووصفت الوكالة الكاريكاتير بالقول: "إن مقاتلي المقاومة الإسلامية في العراق، الذين بدأوا عملية نصرة غزة منذ بداية طوفان الأقصى، يقفون الآن أمام مؤامرات الأعداء؛ المؤامرات التي تحاول إعادة الإرهاب وتدمير الاستقرار في العراق بأي طريقة ممكنة في ظل الفتنة السورية".



واللافت ان الكاريكاتير اختصر مهمة المقاومة العراقية في هذه المرحلة على الجولاني واردوغان، مع غياب الجانب الأمريكي والإسرائيلي، ما يوحي الى رسالة بأن الخصومة القادمة ستكون بين ايران والفصائل في العراق مع تركيا تحديدًا.