شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الريادة من قلب الحرمين عبر برامج قرآنية شتوية مكثفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق برامجها القرآنية الشتوية المكثفة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، بهدف تعزيز الصلة بكتاب الله وتوفير تجربة قرآنية متميزة لزوار بيت الله الحرام.



ريادة الأمة



معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أكد أهمية هذه البرامج في دعم ريادة الأمة عبر تعظيم مشاريع القرآن الكريم وربط الناشئة والمسلمين عامة بكتاب الله تلاوة وحفظًا وهداية

البرنامج القرآني الشتوي.

ويقام حضوريًا في التوسعة السعودية الثالثة، ويستمر لمدة أسبوع كامل من السبت الرابع من رجب 1446ه حتى الجمعة العاشر من رجب 1446ه.



يخصص للطلاب خمس ساعات يوميًا تبدأ من بعد صلاة الفجر حتى أذان المغرب أما الطالبات فيتاح لهن الحضور على فترتين الأولى من الساعة السادسة صباحًا حتى الحادية عشرة صباحًا والثانية من الساعة الواحدة ظهرًا حتى السادسة مساءً.



مسارات متخصصة



يشمل البرنامج مسارات متخصصة تتنوع بين التلاوة والحفظ والمراجعة والتمهير بإشراف نخبة من المعلمين والمعلمات المؤهلين بشهادات متصلة بسند النبي صلى الله عليه وسلم.



تأتي هذه البرامج انطلاقًا من رسالة الحرمين الشريفين الوسطية والعالمية تحقيقًا لقوله تعالى، "إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين آل عمران ستة وتسعون وتهدف إلى غرس القيم القرآنية في النفوس وتهذيب الأخلاق وإثراء التجربة الروحية لزوار البيت العتيق".



الرئاسة تسعى عبر هذه المبادرات إلى تعظيم الأثر الإيماني والاجتماعي للقرآن الكريم في حياة المسلمين مستلهمة قوله تعالى: "إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الإسراء تسعة بما يحقق تطلعات قاصدي الحرمين في تعلم القرآن الكريم وتعظيم مكانته في قلوبهم".