موعد مباراة بيراميدز والترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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يكثف كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة الترجى التونسى بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الترجي صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 7 نقاط، وخلفه بيراميدز برصيد 4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي بنقطتين، وأخيرا دجوليبا المالي بنقطتين أيضا.

موعد مباراة بيراميدز والترجى التونسى في دورى أبطال أفريقيا

يستعد بيراميدز لمواجهة الترجى التونسى في السادسة مساء الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز فى المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، بجانب ساجرادا الأنجولي والترجي التونسي ودجوليبا المالي.

القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء

ويدير مباراة بيراميدز والترجى الحكم الكونغولي، جيسي نكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي، الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني، الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا، الحكم الرابع، وهو من إفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي، من جيبوتي، بينما يراقب أداء الحكام رشيد سانوسي، من سيراليون، أما المنسق العام فهو محمد جيندور، من الجزائر.