رد من الصحة حول فيروس HMPV المنتشر فى شرق وجنوب آسيا.. تفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل هامة بشأن ما يثار حول فيروس HMPV المنتشر حاليا فى شرق آسيا، مؤكدة أن الفيروس ليس جديدا ويمكن السيطرة عليه بالأدوية والعلاجات المتاحة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع : بمناسبة انتشار أنباء بتفشي فيروس جديد في شرق وجنوب آسيا اسمه HMPV كالعادة هو مش جديد وفيه حالات كل سنة، ومفيش وباء جديد ولا أى شىء يدعو للقلق.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان : هذه الفترة منتشر فيروسات تنفسية معظمها حالات فيروسية بسبب الأنفلونزا، والفيروس المخلوي (RSV) وكوفيد وفيروس الميتانيومو البشري (Human metapneumovirus) ويوجد بهذا الفيروس إصابات كتيرة منه في آسيا وأمريكا.

وتابع : المشكلة أن هناك فرصة لحدوث إصابة مزدوجة معه، ولذلك بعض الحالات قد تكون مصابة بالأنفلونزا وhMPV في نفس الوقت وقبل التعافي من واحد يصاب بالآخر عشان كده بنسمع الفترة دي ان حد بيطلع من دور يخش في دور.

وقال : فيروس الميتانيومو البشري (hMPV) هو فيروس يسبب التهابات الجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار. تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001 ويعتبر مسبباً شائعاً للامراض التنفسية.