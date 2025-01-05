شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش كولر فى أسباب تراجع النتائج ومناقشة ملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، لمناقشته في أكثر من ملف يخص فريق الكرة، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة وآخرها الهزيمة من شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في الوصول إلى حلول بشأن تراجع النتائج، والعودة لسلسلة الانتصارات المحلية والقارية، والمنافسة على لقب الدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.

كما يناقش الأهلي مع كولر ملف الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الفريق، بعدما أظهرت الفترة الأخيرة حاجة الفريق لأكثر من صفقة خاصة في الخط الأمامي، خاصة مع تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين وتعرض البعض منهم للإصابة.

على جانب آخر، يتواصل غياب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام سموحة بالدوري المصري، في ظل استمرار معاناته من الإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي، حيث غاب اللاعب عن مباراتى فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة والرابعة بدوري الأبطال الأفريقى، بجانب مباراتى المصري وإنبى بالدوري المصري.

ويواصل طاهر محمد طاهر أداء برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية، حيث يحتاج اللاعب فترة لا تقل عن أسبوعين للعودة للمباريات الرسمية، ما يعني غيابه عن مباراة سموحة.

وإجمالا.. شارك طاهر محمد طاهر مع الأهلى فى 163 مباراة بجميع البطولات، سجل 21 هدفاً وصنع 20.