شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 18 ألف قضية تموينية للمخابز والمحال ومستودعات البوتاجاز فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على تقرير يتضمن الإنجاز النصف سنوي لمديرية التموين والتجارة الداخلية والخاص بحصر نتائج الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن في النصف الثاني لعام 2024.

وثمن المحافظ على المجهودات الكبيرة، التي تبذلها مديرية التموين بالجيزة من خلال التعاون المثمر مع احياء ومراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق ومنع تلاعب بعض التجار بالأسعار أو التعامل بالسلع والمواد التموينية وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة وغيرها من المخالفات التي تؤثر علي اقوات المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن حملات مديرية التموين أسفرت عن ضبط 18 ألف و179 مخالفة متنوعة في مجالات المخابز البلدية والطباقي والمطاحن والبدالين التموينين والجمعيات الاستهلاكية ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز والاسواق والمحلات العامة.

وقال محافظ الجيزة إن الحملات تمكنت من تحرير وضبط 14 ألف و265 مخالفة للمخابز البلدية والطباقي والمطاحن لعدم الالتزام بمواصفات وأوزان الخبز أو التصرف في الحصص المقررة للدقيق المدعم وذلك بعد اثبات كافة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار النجار، إلى أنه تم تحرير 587 محضر تمويني لجمعيات استهلاكية وبدالين تموينين لعدم الالتزام بصرف المقررات التموينية للمواطنين وتجميع بطاقات صرف مدعمه، لافتًا أنه تم تحرير 232 محضر تمويني لمحطات البنزين ومستودعات بوتاجاز لعدم الالتزام ببيع المنتجات بالأسعار المعلنة والتصرف في المقررات والحصص التموينية.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأسواق والمحال العامة شهدت خلال النصف الثاني من عام 2024 تكثيف الحملات الرقابية لضبط المنظومة السلعية، إذ تم تحرير 3194 محضر تمويني لمنشآت مخالفة بعد ضبط سلع ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو منتهية الصلاحية او تخزين واحتكار السلع بقصد رفع اسعارها وعدداً من المخالفات الأخرى.

وقد جاءت أبرز الضبطيات في مجال الدقيق البلدى المدعم ضبط 5339 شيكارة بوزن 50 كيلو ودقيق فاخر 668 شيكارة بوزن 50 كيلو و30 طن اقماح محلية و513 كيلو نخاله ناعمه و46942 لتر زيت طعام مجهول المصدر و16810 كيلو سكر حر و1429 كيلو سكر تموينى و33680 كيلو أرز حر و15765 كيلو مكرونة و452 زبدة مغشوشة و197 كيلو سمن نباتي بدون بيانات و411 جبن منتهية الصلاحية و10084 لتر خل و3750 كيلو بقوليات و970 كيلو علافه و400 كيلو شاى و1693 طن مخللات و1209 طن عسل و1950 كيلو ملح فاسد.

كما شملت المضبوطات بمجال السلع التموينية عن ضبط 33352 علبة سجائر متنوعة و825 علبة معسل و590 عبوة تبغ و993 اسطوانات بوتاجاز منزلى و144 اسطوانة بوتاجاز تجارى و54130 لتر سولار و42500 لتر بنزين و48209 لتر منتجات بترولية.

كما تضمنت المضبوطات فى مجال اللحوم والدجاج ضبط 15422 كيلو مصنعات لحوم ولحوم مجمدة مجهولة المصدر و76 كيلو لحوم طازجة مذبوحة خارج المجازر و35 كيلو اجزاء دواجن مجهولة المصدر و1195 كيلو سجق وعظام وأجنحة فراخ غير صالحة و5360 كيلو اسماك وجمبرى دواجن مجمدة.

بالإضافة إلى ضبط 5360 كيلو أسمدة زراعية و4000 كيلو عصائر بودر فاسدة و7020 كيلو لين بودر و400 كيلو حلوى المولد و 4216 كيلو حلوى أطفال و50 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر و260 علبة معطر جو و164 طن زيوت سيارات مغشوشة و2592 قطعة صابون و200 كيلو صابون سائل و80 جوال سماد يوريا بوزن 50 كيلو للجوال الواحد.

ووجه المحافظ مديرية التموين والأجهزة التنفيذية باستمرار تكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق، حفاظًا على السلامة العامة.