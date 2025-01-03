شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لكل المعتمرين...السعودية تفرض غرامة ضخمة تصل إلى 50 ألف ريال بسبب خطأ شائع قد يدمر رحلتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانًا جديدًا يوضح العقوبات التي سيتم فرضها على كل من يحاول أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي في خطوة تهدف إلى تنظيم مناسك الحج وضمان سلامة الحجاج، حذرت الوزارة من أن المخالفين سيواجهون عقوبات قاسية تتراوح بين الغرامات المالية، الحبس، والترحيل من المملكة ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المملكة استعدادات كبيرة لاستقبال موسم الحج لهذا العام.

العقوبات على المخالفين

من أجل تحقيق تنظيم أفضل لموسم الحج، قامت وزارة الحج والعمرة بتحديد مجموعة من العقوبات المالية والقانونية ضد المخالفين وتشمل هذه العقوبات:

غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي وهي عقوبة مفروضة على المقيمين الذين يحاولون أداء مناسك الحج بدون تصريح.

الحبس لمدة 6 أشهر للمخالفين الذين لم يتقيدوا بالأنظمة.

ترحيل المقيم المخالف من المملكة مع منعه من الدخول لمدة 10 سنوات.

للمواطنين السعوديين الذين يزورون المشاعر المقدسة بدون تصريح، سيتم فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال سعودي كما سيتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

شروط أداء مناسك الحج

من أجل ضمان أمان الحجاج وتنظيم موسم الحج بشكل فعال وضعت وزارة الحج والعمرة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الحجاج الراغبين في أداء مناسك الحج وهذه الشروط تم وضعها لتحديد الأشخاص المؤهلين لأداء مناسك الحج وضمان سلامتهم، ومن أهم هذه الشروط:

الأولوية للحجاج الذين لم يسبق لهم أداء المناسك.

العمر المسموح به لأداء مناسك الحج يتراوح بين 18 و65 عامًا.

ضرورة تقديم شهادات صحية تثبت خلو الحجاج من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى تأكيد حصولهم على التطعيمات اللازمة.

الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة أداء المناسك.

الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها خلال موسم الحج لضمان تنظيم سير المناسك بشكل آمن.

خطوات الحصول على تصريح الحج

لضمان تنظيم إجراءات الحج بشكل سلس وفعال وضعت وزارة الحج والعمرة خطوات محددة يجب أن يتبعها الحجاج للحصول على تصريح الحج الرسمي وهذه الخطوات تتضمن:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.

اختيار خدمة حجز الخدمات عبر الموقع الإلكتروني.

الضغط على زر الحجز واختيار عدد الحجاج والمدينة التي سيتم السفر منها.

اختيار برنامج الحج المناسب وفقًا للخيارات المتاحة.

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