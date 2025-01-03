شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد عقود اللاعبين الأبرز.. 3 تحديات لمجلس الزمالك أمام فريق الكرة فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مجلس إدارة نادى الزمالك 3 تحديات قوية بعد بداية العام الجديد 2025 يتوجب عليهم التصدي لها وسرعة حلها خاصة أنها تمثل العمود الفقري للفريق الكروي وتشغل بال قطاع كبير من جماهير القلعة البيضاء.

”الخليج 365” يسلط الضوء في السطور التالية على هذه التحديات.

تجديد عقود اللاعبين

يضم الزمالك بين صفوفه عدد من اللاعبين ممن يحق لهم التوقيع لأى ناد دون الرجوع للزمالك، حيث تنتهى عقودهم بنهاية الموسم،وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، عبد الله السعيد، نبيل عماد دنجا، حمزة المثلوثى، عمر جابر، محمد عبد الشافى، محمود حمدى الونش والتونسي سيف الدين الجزيري،حيث يبقى مجلس الأبيض أمام تحدي قوي لإسدال الستار على هذا الملف.

سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة

يضع مسئولو نادى الزمالك، سداد مستحقات لاعبى الفريق أولوية خلال الفترة الحالية حيث يعمل مجلس الإدارة جاهدًا على توفير رواتب اللاعب وسدادها فى أسرع وقت، لفرض الاستقرار داخل الفريق،حيث لم يحصل أى لاعب على راتبه منذ انطلاق مسابقة الدورى للموسم الحالي،وهذا هو التحدي الثاني.

ملف الصفقات الجديدة

يأتي التحدي الثالث والأخير أمام مجلس الزمالك هو ملف الصفقات الجديدة التي طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني التعاقد معها لتدعيم صفوف القلعة البيضاء ومعالجة أوجه العجز والنقص داخل فريق الكرة لا سيما أن الخواجة طلب أكثر من لاعب في العديد من المراكز.