شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: مستمر فى سيراميكا ولا صحة لرحيلى إلى الشرطة العراقى والان مع تفاصيل الخبر

أبدى أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، دهشته من الأنباء التى تزعم عزمه على الرحيل عن فريقه، بدعوى قبول تولي تدريب فريق الشرطة العراقي.

وأكد المدير الفني أنه يملك تطلعات كبيرة مع فريق سيراميكا في الموسم الحالي، وطموحات مختلفة، بعدما فاز بنسختين متتاليتين من بطولة كأس الرابطة.

وأعرب الرمادي، عن ثقته في قدرة لاعبيه على الاستمرار في المنافسة، ضمن المربع الذهبي للدوري العام، خلال الموسم الحالى.

وشدد أيمن الرمادى على أن طموحات سيراميكا، تمتد إلى الذهاب لأبعد نقطة في كأس مصر خلال نسخته الحالية، التي يستهلها بمواجهة مهمة أمام نادى لاڤيينا، ضمن مباريات دور الـ 32 من البطولة.

وأضاف أن سيراميكا يسعى لاستغلال بدايته الجيدة فى الدورى، خلال مشاركته فى الكأس، بعدما حصد الفريق 12 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

وأضاف أنه سعيد بالتواجد داخل منظومة نادى سيراميكا، في ظل حالة الاستقرار التي ينعم بها الفريق، وتوفير الإدارة كل متطلباته، الأمر الذي يساعده على النجاح.