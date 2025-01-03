شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية يشكل الهيكل الإدارى للمجلس النوعى للزيتون والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، إن الاتحاد قام بتشكيل الهيكل الإدارى للمجلس النوعي للزيتون واختيار المنسق العام للمجلس د شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية اختياره منسقا للعلاقات الدولية والدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية اختياره لاقتصاديات السوق.

كما تم اختيار محمود البرغوثى للاعلام والتثقيف والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين السابق للدعم الفني والإرشاد.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتفعيلا لدور وزارة الزراعة في تعظيم الصادرات الزراعية لدعم الاحتياطى النقدى بالحصيلة الدولارية ولتنمية قطاع الزيتون في مصر بهدف زيادة الصادرات المصرية وتطوير وتحسين جودة الإنتاج وقدرته التنافسية.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، إن المجلس النوعي للزيتون يضم في تشكيله ممثلين لجميع الحلقات التي تخدم صناعة الزيتون، من المزارع، وحتى المصنعين والمصدرين، إضافة الي ممثلين حكوميين للمجالس التصديرية، وغرفة صناعة الغذاء وهيئة سلامة الغذاء وباحثين من مركز البحوث الزراعية، تدعمها العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وذلك ضمان التمثيل المتكامل الذي يدفع صناعة الزيتون المصري الي الامام، انتاجاً، وتصنيعاً، وتصديرًا.

وأضاف "الشرقاوي" ان المجلس بصدد عمل دورات تدريبية والنزول الي الحقول للوقوف على المشاكل التي تواجه مراحل الزراعة والعمل على حلها، والاشتراك بالمعارض والمهرجانات المحلية والدولية.