شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يدعم بيراميدز فى مواجهة الترجى بعد انتهاء عقوبة الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة الأول نادي بيراميدز، خدمات الجناح الدولى إبراهيم عادل، خلال مواجهة الترجى التونسى التى ستجمعهما في السادسة من مساء غدًا الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، كان وقع على إبراهيم عادل عقوبة الإيقاف مباراة وغرامة 100 ألف جنيه، بعد اعتراض اللاعب على التبديل فى مواجهة فاركو، وغاب إبراهيم عادل عن لقاء الجونة، ليتم استعادة خدماته فى مواجهة الترجى.

وحدد مسئولو نادي بيراميدز مدرجات الثالثة يمين لحضور 480 مشجعا من جمهور فريق الترجي، وخصص بيراميدز 125 تذكرة مجانية من أصل الـ 480، على أن يتم عرض 355 تذكرة للبيع بقيمة 1300 جنيه لكل تذكرة، مع تحديد 20 تذكرة vip، و2 لونج غرف فى استاد الدفاع الجوي سعة كل غرفة 10 مشجعين. على أن تكون أسعار تذاكر جمهور بيراميدز بقيمة 75 جنيها، خاصة أن النادي المستضيف له مطلق الحرية في تحديد اسعار التذاكر الخاصة به.

وكان بيراميدز تعرض للخسارة من الترجى فى تونس بنتيجة 2 - 0، ليحتل الترجي صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 7 نقاط، وخلفه بيراميدز برصيد 4 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي بنقطتين، وأخيرا دجوليبا المالي بنقطتين أيضا.