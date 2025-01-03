شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم شباب بلوزداد فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاهلى نظيره شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا اليوم الجمعة في الجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات.

وبات الأهلي، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 27 مباراة.

وقرر الاتحاد الإفريقي إسناد المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو و عبدالرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبدالقادر مبارك (حكم رابع).

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لشباب بلوزداد الجزائري 12.78 مليون يورو.

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.