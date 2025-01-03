شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة المحترفين الـ6.. رابطة الأندية تفصل فى شكاوى الإسماعيلى والاتحاد ضد مودرن والان مع تفاصيل الخبر

تفصل إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة طه عزت اليوم الجمعة، فى شكوتى ناديى الإسماعيلى والاتحاد السكندرى ضد نادى مودرن، بداعى تواجد أكثر من لاعب أجنبي في قائمة المباراة.

شهدت الساعات الأخيرة أزمة بسبب إشراك نادى مودرن سبورت 6 لاعبين أجانب فى مباراته أمام الإسماعيلى، وهو ما يعد مخالفا للائحة التى تنص على إشراك 5 لاعبين أجانب فى المباراة، وهو ما سيتم حسمه من قبل رابطة الأندية بأحقية نادى الإسماعيلى فى النقاط الثلاث واعتبار مودرن خاسرا بثلاثية لمخالفته اللائحة.

كما تقدم نادى الاتحاد السكندري بشكوى هو الآخر ضد مودرن يطلب فيه الحصول على نقاط مباراته بداعٍ تواجد 6 لاعبين أجانب فى قائمة فريق مودرن والتى شهدت مشاركة 4 لاعبين أجانب فقط، لكن الاتحاد السكندرى يؤكد فى شكواه أن المسموح بتواجهم فى "سكور شيت" المباراة 5 أجانب.

وبالرجوع إلى اللائحة تبين أن المادة 8 بند 3 تنص على: في حالة مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيا يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0، ( العبرة بمشاركة اللاعب هو المشاركة الفعلية فى أي وقت من أوقات المباراة ).