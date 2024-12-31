شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استفادت صناعة التأمين على السيارات من استخدام الذكاء الاصطناعي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

منذ أن سيطر التحول الرقمي على صناعة التأمين على السيارات، زاد استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ، وبمساعدة أشكال الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل برامج الدردشة الآلية، وتتبع سلوك المستهلك، وتحليل الاتجاهات، وما إلى ذلك، تمكنت شركات التأمين من تحسين وقت معالجة المطالبات. حيث يمكن للذكاء الاصطناعي جمع البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى لمساعدة شركات التأمين واستخدام التحليلات للكشف عن المطالبات الاحتيالية، وتقييم نقاط الخطر، وإنشاء تقارير دقيقة.

وبحسب ما جاء في النشرة الأسبوعية لاتحاد التأمين فإنه تقف صناعة التأمين ، وبشكل أكثر تحديدًا تأمين السيارات، عند مفترق الطرق نحو تحول ملحوظ. فقد أدى دمج الحلول الرقمية إلى تحوّل كامل في طريقة عمل شركات التأمين و تجربة العملاء . فتقليديًا، كان اعتماد صناعة تأمين السيارات على العمليات اليدوية ، و الملفات الورقية ، و طول فترة تسوية المطالبات ، وبشكل عام، محدودية نطاق الابتكار ، كل ذلك كان عائقاً أمام تطور تلك الصناعة . مما أدى إلى بطء نموها و عدم قدرتها على مواكبة المطالب المتطورة لكل من العملاء والسوق.

و الآن مكّنت التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، وإنترنت الأشياء شركات التأمين من تبسيط العمليات والاكتتاب، وتحسين تقييم المخاطر، وتعزيز مشاركة العملاء، وقد أدى دمج هذه التقنيات إلى معالجة أسرع للمطالبات، و تقديم وثائق مخصصة تناسب فئات العملاء المختلفة، و تساعد على تحسين دقة الاكتتاب.

فمن خلال الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والاتصالات عن بعد، و ال Block Chain ، والحوسبة السحابية، والتحليلات المتقدمة أصبح بإمكان شركات التأمين تبسيط معالجة المطالبات، وتحسين تجارب العملاء، وتقديم وثائق مخصصة.

و أدى هذا التحول إلى تعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وتمكين الشركات من تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وكذلك أصبح تبنّي طرق جديدة لإدارة الأعمال شرطًا أساسيًا للبقاء في عالم رقمي سريع التطور، حيث تعمل التكنولوجيا على تغيير وتطوير كل جانب من جوانب حياتنا، ولا يشكل قطاع التأمين على السيارات استثناءً من هذا التطوير ، فمن أنظمة الاتصالات المبتكرة عن بُعد إلى تحليلات البيانات المتقدمة، تعمل التطورات التكنولوجية على إعادة تشكيل طريقة عمل التأمين على السيارات، مما يخلق تحديات و فى نفس الوقت فرصًا لحاملي الوثائق.