شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث وأزمات عديدة.. 2024 أحد أسوأ أعوام السفر الجوي في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يختتم عام 2024 أبوابه باعتباره واحدًا من أسوأ الأعوام بالنسبة للسفر الجوي بعدد كبير من حوادث الطائرات وهو الأمر الذي زاد القلق والمخاوف من السفر الجوي ويهدد بتراجع أرباح شركات النقل الجوي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية. 3 حوداث جوية مميتة في أسبوع جددت ثلاث حوادث منفصلة وقعت في نحو أسبوع المخاوف في قطاع الطيران العالمي والتي كان آخرها حوادث طائرات كوريا الجنوبية وكندا وأذربيجان.

ولكن رغم ذلك تقول الإحصاءات أن خطر الوفاة أو الإصابة يأتي على درجة بالرحلات التجارية مازال منخفضًا . سقوط طائرة كوريا الجنوبية وقعت أحدث حادثة يوم الأحد في كوريا الجنوبية عندما تحطمت طائرة ركاب من طراز بوينج أثناء هبوطها في مطار موان الدولي مما أسفر عن مقتل 179 شخصًا ما جعلها أخطر كارثة طيران في البلاد منذ عام 1997.

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ولم يتضح بعد سبب الحادث على الرغم من أن خبراء قالوا لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن عجلات الطائرة على وجه التحديد، لم تفتح بالكامل قبل اصطدامها بالمدرج. وتحقق السلطات الكورية الجنوبية في سبب الكارثة بمساعدة محققين من الولايات المتحدة.

وفي بيان صدر يوم الأحد على منصة إكس قدمت شركة "بوينج" "خالص تعازيها للعائلات التي فقدت أحباءها" وقالت إنها مستعدة لدعم شركة "جيجو" للطيران. حادث الطائرة الأذربيجانية وجاء الحادث لطائرة كوريا الجنوبية بعد مقتل 38 شخصا في يوم عيد الميلاد عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية بعد دخولها المجال الجوي الروسي في جروزني بالشيشان.

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ولم يتم تأكيد سبب الحادث، لكن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتهم روسيا بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.

وقال بيان للكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اعتذر عن وقوع الحادث المأساوي في المجال الجوي الروسي" في مكالمة هاتفية مع علييف. أزمة طيران كندا وقبلها وقعت حادثة برحلة تابعة لشركة طيران "كندا إكسبريس" تعرضت فيه التي تديرها شركة طيران "بال" الشريكة وعلى متنها 73 راكبًا "لمشكلة مشتبه بها في عجلات الهبوط" بعد وصولها إلى مطار هاليفاكس ستانفيلد الدولي في نوفا سكوشا على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقًا لشركة الطيران. عام سيء للسفر الجوي اختتمت هذه الحوادث عاماً لم يكن إيجابياً بالنسبة لصناعة الطيران وخاصة شركة صناعة الطائرات المتعثرة "بوينج" التي واجهت انتقادات متزايدة بشأن جودة منتجاتها.

في يناير، حدثت إشكال بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية "آلاسكا" تركت فجوة كبيرة في جانب جسم طائرة بوينج 737 ماكس.

لم يمت أي ركاب، لكن الحادث جاء بعد حادثين قاتلين لطائرة 737 ماكس في السنوات الأخيرة - أحدهما في عام 2018 والآخر في عام 2019 - مما أدى إلى إيقاف تشغيل الطراز لمدة 20 شهرًا في جميع أنحاء العالم. مخاطر حوادث الطيران بحسب أحدث البيانات الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي، وهو الاتحاد التجاري لشركات الطيران في العالم، فإن وقوع حوادث - مميتة أو غير ذلك - على متن عشرات الملايين من الرحلات الجوية التجارية كل عام أمر غير مرجح إلى حد كبير.

وقد تم تسجيل 30 حادثًا من هذا القبيل في عام 2023 وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات الحوادث السنوية بالكامل ما يعادل خطر وقوع حادث واحد لكل 1.26 مليون رحلة، وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي. سلامة أمان السفر الجوي قال أنتوني بريكهاوس أستاذ سلامة الطيران في جامعة إمبري ريدل في نيوجيرسي:"أنت معرض لخطر أكبر عند القيادة إلى المطار من السفر بالطائرة وفي بعض أجزاء العالم تكون أقل أمانًا على السلم المتحرك من السفر بالطائرة".

توصلت دراسة حول سلامة الطيران نشرت في أغسطس وشارك في تأليفها أرنولد بارنيت أستاذ الإحصاء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن خطر الوفاة لكل صعود على متن طائرة في الفترة من 2018 إلى 2022 بلغ واحدا من بين 13.7 مليون.

بعبارة أخرى، إذا اخترت رحلة عشوائية وصعدت على متنها في تلك الفترة الزمنية فإن فرص موتك في حادث تحطم طائرة أو عمل إرهابي تقترب من واحد في 14 مليونا.

ولكن سجل السلامة القوي في الماضي لا يضمن نفس الشيء في المستقبل وقد يكون لدى المسافرين مخاوف جديدة في ضوء موجة الحوادث المميتة الأخيرة ففقدان أكثر من 200 حياة في الأيام القليلة الماضية وحدها سيدفع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطيران التجاري إلى ما هو أعلى بكثير من 72 حالة وفاة سجلته في عام 2023. تراجع في قطاع الطيران يُلقي تحليل مزيدًا من الشكوك حول ادعاء صناعة الطيران بأن زيادة الرحلات الجوية تعزز الاقتصاد فقد وجدت مؤسسة “نيو إيكونوميكس” أن الرحلات الجوية لأغراض العمل انخفضت بنسبة 29% في عام 2023 مقارنة بمستويات ما قبل الوباء في عام 2019، مع انخفاض عدد الرحلات بمقدار 3.9 مليون رحلة.

أظهرت الأبحاث أن استخدام رجال الأعمال للسفر الجوي قد انهار في العقد الماضي وعلى الرغم من النمو الهائل في أعداد الركاب بين عامي 2015 و2019 فإن حصة سوق ركاب الأعمال في عام 2022 كانت نصف ما كانت عليه في عام 2013.