شكرا لقرائتكم خبر عن أميركي يواجه تهمة دعم حزب الله.. وهذه عقوبته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة العدل الأميركية، الخميس، إن هيئة محلفين وجهت لرجل من ولاية بنسلفانيا خدم سابقا في الجيش اتهامات بمحاولة دعم جماعة حزب الله اللبنانية، والإدلاء بتصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الاتحادي.
وبحسب "رويترز"، ذكرت وزارة العدل في بيان أن جاك داناهر مولوي (24 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والأيرلندية سافر إلى لبنان وسوريا في عام 2024 في مسعى للانضمام إلى حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة "منظمة إرهابية أجنبية".
وقالت الوزارة إن مولوي عاد إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024 واستمر في محاولات الانضمام إلى حزب الله.
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