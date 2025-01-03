شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سعودي يحصل على كنز ثمين خلال تنظيفه لـ مستودع والده .. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل شاب خلال تنظيفه لمستودع والده القديم على ريالات قديمة تعود لعام 1400 هـ في عهد الملك خالد عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- .

وظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يستعرض كيس صغير وجد به ريالات بعد تنظيفه لمستودع والده .



ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث توحه الرواد للساعة التي ظهرت بيد الشاب مؤكدين أنها أيضًا تعتبر من قديم الازل مثل الريالات .

وتعد الريالات القديمة بالنسبة للمواطنين عملة نادرة وإرث عظيم يحتفظون به، حيث أن بعضهم يقوم بوضعها داخل المتاحف .