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شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سعودي يحصل على كنز ثمين خلال تنظيفه لـ مستودع والده .. فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حصل شاب خلال تنظيفه لمستودع والده القديم على ريالات قديمة تعود لعام 1400 هـ في عهد الملك خالد عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- .
وظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يستعرض كيس صغير وجد به ريالات بعد تنظيفه لمستودع والده .
ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث توحه الرواد للساعة التي ظهرت بيد الشاب مؤكدين أنها أيضًا تعتبر من قديم الازل مثل الريالات .
وتعد الريالات القديمة بالنسبة للمواطنين عملة نادرة وإرث عظيم يحتفظون به، حيث أن بعضهم يقوم بوضعها داخل المتاحف .
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