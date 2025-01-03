شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. قصة نجاح الطفلة الصغيرة ايناس هيثم العدني بعد إعدام والدها لقتله رجل عماني الجنسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في تصريح مؤثر، قال الصحفي العدني عبدالرحمن أنيس: "تذكرون هيثم العدني، الشاب الذي تألمنا جميعًا يوم إعدامه في المهرة.

اليوم، ابنته إيناس تحقق نجاحًا باهرًا، حيث حصلت على المركز الأول في الصف الأول الابتدائي بدرجة كاملة 100%، ما يعكس براعتهما العائلية في مواجهة الظروف الصعبة.

وأضاف أنيس متأثراً: "أتمنى فقط لو كانت إيناس تدرس في مدرسة خاصة، لأن المدارس الحكومية للأسف تعاني من الإضرابات المستمرة، وانقطاع الكهرباء، وأوضاع التعليم المتردية بشكل عام، وهو ما يحبط تطلعات الكثير من الطلاب".

هذا وقد أثار تصريحه حالة من التعاطف والاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول الخبر بشكل واسع عبر مختلف المنصات، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في ظل الأزمات الحالية.

وهيثم العدني هو شاب يمني كان يعمل بمحافظة المهرة، تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه في 13 نوفمبر 2023، بعد إدانته بقتل مواطن عماني.

تفاصيل القضية تشير إلى أن هيثم كان يعمل لدى التاجر العماني، حيث نشأت بينهما خلافات شخصية، مما أدى إلى وقوع جريمة القتل.

على الرغم من محاولات الوساطة والتدخل من قبل وجهاء المحافظة للتوصل إلى تسوية أو عفو، إلا أن أولياء دم المجني عليه رفضوا العفو، مما أدى إلى تنفيذ حكم الإعدام.

هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط اليمنية والعمانية، حيث تساءل البعض عن تفاصيل القضية وظروفها، في حين عبر آخرون عن تعاطفهم مع عائلة هيثم العدني