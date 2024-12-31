شكرا لقرائتكم خبر عن بلدنا الحلوة.. قصة منزل جمال الدين الذهبي "شهبندر التجار" بالغورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد منزل جمال الدين الذهبي من المنشآت الأثرية الهامة في مصر، حيث أنشأه جمال الدين الذهبي "شهبندر" كبير التجار بمصر عام 1047هـ/ 1637م.

يقع في حارة خشقدم (حوش قدم) المتفرعة من شارع المعز لدين الله بمنطقة الغورية بحي وسط القاهرة.

يزخر المنزل بالنقوش والزخارف الإسلامية، ويعود للعصر العثماني، ويؤدي مدخله إلى الصحن الذي يتوسطه فسقية ماء من الرخام.

استخدم الدور الأرضي به كمخازن وحجرات للحراسة، ‏واشتمل الدور الأول على السلاملك‏ والحرملك‏ والحمام الرئيسي المكون من ثلاث حجرات، وبالضلع الشمالي للمنزل قاعة تتكون من دُرقاعة وإيوانين لاستقبال الضيوف، إلى جانب احتوائه على مقعد للرجال، وفي الجهة الشرقية تطل القاعة الكبرى ذات الإيوانين اللذين تتوسطهما درقاعة مغطاة بقبة صغيرة من الخشب، وكُتب اسم المنشئ وتاريخ إنشائه بسقف المقعد.



