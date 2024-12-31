شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على مخالفين لأمن الحدود لتهريب 87663 قرصًا طبيًا والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (87663) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.وألقت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم (80) كيلوجرمًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الأفغانية بمنطقة عسير لترويجهما (10.8) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.