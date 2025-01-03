شكرا لقرائتكم خبر عن خلال الأسبوع الماضي.. المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين مُصلٍ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أكثر من ‏5.663.488 مصليًا، وسط خدمات متكاملة وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

وأوضحت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 614651 زائرًا تشرفوا بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه -رضوان الله عليهما -.

كما أدى 367729 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.

خدمات التواصل بعدة لغات

أفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بأن عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات بلغ 46731 زائرًا من جنسيات مختلفة.



فيما شملت الخدمات الميدانية، أعمال التعقيم والتطهير وبلغت كميتها 24256 لترًا.إلى جانب توفير 1460 طنًا من مياه زمزم، وأخذ 158 عينة لفحصها وتحليلها، إضافة إلى توزيع 179056 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.