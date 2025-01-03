شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 9 صباحًا.. موجة باردة على أجزاء من 4 مناطق خلال الصباح الباكر والان نبدء بالتفاصيل

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أماكن الموجة الباردة

رياح شديدة

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ضباب متباين الشدة

أماكن انتشار الضباب

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة باردة على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الجمعة، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 صباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيعتبوك: المعظم وتيماء وتبوك.الجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.الحدود الشمالية: العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، رياحًا شديدة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الجمعةويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيقوتتمثل التأثيرات المصاحبة تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعةنبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة.وتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 من صباح الجمعة.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.مكة المكرمة: العرضياتعسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوبجازان: الدرب وبيش وجازان وفرسان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن