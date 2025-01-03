محمد بن راشد: تخصيص الرابع من يناير هذا العام للشيخة هند بنت مكتوم رفيقة دربي وسندي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: "تعودنا في كل عام في الرابع من يناير استبدال احتفالات يوم الجلوس وتخصيصها بشكل مختلف.. وأحب تخصيص يوم الرابع من يناير هذا العام لزوجتي الشيخة هند بنت مكتوم، رفيقة دربي، وعوني وسندي وظهري في هذه الحياة.

وقال سموه عبر منشور في منصة إكس: "الإخوة والأخوات.. تعودنا في كل عام في الرابع من يناير استبدال احتفالات يوم الجلوس وتخصيصها بشكل مختلف. وأحب تخصيص يوم الرابع من يناير هذا العام لزوجتي الشيخة هند بنت مكتوم، رفيقة دربي، وعوني وسندي وظهري في هذه الحياة" .

وأضاف سموه: "هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة.. والرفيقة.. الرقيقة.

الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير.. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي .. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي..

وقال سموه:"أمنيتي الأكبر يا هند .. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي .. ونبضها.. وفرحتها..وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء.. الوفاء لرفيقة الدرب.. وسندنا في هذه الحياة..وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم".