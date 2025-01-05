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حمدان بن محمد: دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر "قوة المدن العالمي 2024"

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحقيق دبي المركز الأول إقليمياً والثامن عالمياً في مؤشر "قوة المدن العالمي 2024" الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة "موري ميموريال" اليابانية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "للعام الثاني على التوالي، دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر "قوة المدن العالمي 2024" الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة "موري ميموريال" اليابانية، ولتكون أول مدينة شرق أوسطية تُحقق هذا الإنجاز البارز. تفوق دبي في المؤشرات العالمية يعكس رؤية محمد بن راشد الملهمة ونتاج العمل الدؤوب لفرق دبي وشركائها. ندرك أن قوة المدن ليست في مساحتها أو عدد سكانها، بل في رؤيتها وطموحها وقدرتها على تقديم نموذج مُلهم للعالم ... ونحن في دبي أقوياء ومثابرون ومبتكرون وصنّاع أمل ومستقبل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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