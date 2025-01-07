شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار السيارات المجمعة محليا.. أبرزها نيسان صنى وسنترا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة "نيسان موتورز إيجيبت"، الوكيل الرسمي لعلامة "نيسان" في مصر، عن تحديث لقائمة أسعار سيارات نيسان لعام 2025 في السوق المصري، حيث شهد طرازا "صني" و"سنترا" استقرارا في أسعارهما.

ويتم تقديم خمسة موديلات فى السوق المصرى ما بين مستورد ومجمع محليا ، منها موديلان يتم تجميعهما محليًا وهما طراز "صني" وطراز "سنترا"، وعن سعر السيارة "نيسان صني 2025" فهو يبدأ من 695 ألف جنيه والفئة الأخيرة تأتي بسعر 795 ألف جنيه، أما سعر "نيسان سنترا 2025" فهو يبدأ من مليون جنيه وحتى مليون و100 ألف جنيه .

تأتي نيسان "سنترا" بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 118 حصان مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وقد سجل سعر طراز "نيسان صني 2025" مانيوال- بيز لاين" نحو 695 ألفا جنيه ، كما سجلت الفئة الثانية من نيسان صني 2025 " أتوماتيك - بلس " نحو 765 ألف جنيه، وتأتي هذه الفئة بجنوط رياضية ، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، وكاميرا خلفية، وزجاج خلفي غامق .

وأخيرا سجل سعر نيسان صني 2025 " أتوماتيك سوبر صالون " سعر 795 ألف جنيه، ولعل أهم ما يميزها وجود مكيف هواء أوتوماتيك، ومرايا قابلة للطي بخلاف كل الكماليات الموجودة بالفئات السابقة.