شكرا لقرائتكم خبر عن المساحة المملوكة للحكومة القابلة للزراعة ترتفع لـ1.8 مليون فدان عام 2023.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت نشرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2023، ارتفاع إجمالي المساحة المملوكة للحكومة القابلة للزراعة من الزمام لتسجل 1.8 مليون فدان عام 2023، بينما كانت 1.6 مليون فدان عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 12.7٪.

وتشير الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن محافظات الوجه البحرى جاءت فى المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحتها 1.1 مليون فدان بنسبة 62.9٪، تليها محافظات الوجه القبلى، حيث بلغت مساحتها 0.5 مليون فـدان بنسبة 26.0٪، تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مساحتها 0.2 مليون فدان بنسبة 9.5٪ ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد)، حيث بلغت مساحتها 0.03 مليون فدان بنسبة 1.6٪ وذلك من إجمالي المساحة المملوكة للحكومة القابلة للزراعة عام 2023.



التوزيع النسبى للمساحة المملوكة للاهالى والحكومة

وفى المقابل بلغ إجمالي المساحة المملوكة للأهالي القابلة للزراعة من الزمام 7.6 مليون فـدان عام 2023، مقابل 7.7 مليون فدان عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.0٪، وجاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 4.8 مليون فدان بنسبة 63.8٪، تليها محافظات الوجه القبلي، حيث بلغت مساحتها 2.3 مليون فدان بنسبة 30.0٪، تليها المحافظات الحضرية، حيث بلغت مساحتها 0.4 مليون فدان بنسبة 5.5٪ ثم محافظات الحدود (الوادى الجديد)، حيث بلغت مساحتها 0.1 مليون فدان بنسبة 0.7٪ وذلك من إجمالي المساحة المملوكة للأهالي القابلة للزراعة عام 2023.

وإجمالا سجل إجمالي مسـاحة الزمام 10.44 مليون فدان عام 2023 مقابل 10.36 مليون فدان عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 0.8٪، وجاءت محافظات الوجه البحري في المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 6.6 مليون فدان بنسبة 63٪، تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتها 3.1مليـون فــدان بنسبـة 29.4٪، تليها المحافظات الحضرية حيث بلغت مسـاحتها 0.7 مليون فدان بنسبة 6.7٪ ثم محافظات الحدود (الوادي الجديد) ، حيث بلغت مساحتها 0.1 مليون فدان بنسبـة 0.8٪ وذلك من إجمالي مساحة الزمام عام 2023.

ويعرف الزمام بأنه مساحة الأراضى الواقعة فى حوض نهر النيل سـواء كانت أملاك حكومة، أو أملاك أهالى أو منافع عامة وقد تم حساب مساحتها ورسـم خرائط تفصـيلية بمعرفة الهيئة العامة للمساحة وأعدت دفاتر لحساب ميزانيتها فى سجلات الضرائب.