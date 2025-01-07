شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

تركز أسواق الذهب العالمية على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة القادم، وهو ما سيكون له تأثير على سعر الذهب في البورصة العالمية والسوق المصري.



من المتوقع أن يقدم التقرير المزيد من الأدلة على توقعات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أن بيانات التوظيف وفرص العمل الصادرة عن ADP، بالإضافة إلى محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعمل أيضاً على جذب المستثمرين.

وننشر سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 21 بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء قبل ساعات من إعلان عدد من البيانات الاقتصادية الهامة التي يمكن أن تؤثر على سعر الذهب في مصر .

ويتحرك سعر الذهب في مصر خلال قناة سعرية حدها الأقصي 3760 جنيها وحدها الادني 3730 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم :

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيها.

عيار 18 يسجل 3210 جنيهات.

الجنيه الذهب 29960 جنيها

كما تترقب أسواق الذهب عودة دونالد ترامب إلى منصبه وما قد يصدر عنه من عدد من القوانين والتشريعات الجديدة التي تغير مسار الأسواق خاصة سعر الذهب.