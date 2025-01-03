كوريا الجنوبية.. بدء إزالة حطام الطائرة المنكوبة والتحقيقات تتواصل

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ المحققون الكوريون الجنوبيون الجمعة إزالة حطام طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة "جيجو إير" من مطار موان (جنوب غرب) حيث تحطّمت في 29 ديسمبر في حادثة أسفرت عن مقتل 179 شخصا.

وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس رافعة عملاقة ترفع قطعا من حطام الطائرة المتفحمة، بما فيها على ما يبدو قطعة من المحرك.

وصباح الأحد، كانت الطائرة التابعة لشركة "جيجو" للنقل الجوي المنخفض الكلفة تنقل من بانكوك إلى موان 181 شخصا، هم 175 راكبا وطاقم من ستة أفراد، حين أطلقت نداء استغاثة قبل أن تهبط من دون عجلات على مدرج المطار، ثم تنزلق على المدرج بطوله وتصطدم في نهايته بجدار اسمنتي وتتحول إلى كرة لهب.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة 2216 باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تمّ انقاذهما.

وما زال السبب الدقيق للحادثة غير معروف فيما التحقيقات مستمرة.

وصرح نا وون-هو، رئيس التحقيقات في شرطة مقاطعة جيولا الجنوبية صباح الجمعة خلال مؤتمر صحافي في مطار موان الدولي "اليوم، سنرفع ذيل الطائرة باستخدام رافعة".

وأضاف "نتوقع العثور على بعض البقايا في هذا القسم" مشيرا إلى أن النتائج يفترض أن "تظهر غدا" السبت.

وتعهّدت الشرطة استبيان أسباب الكارثة بسرعة. لكن وفق وزارة النقل، يتوقع أن يستغرق ذلك ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات.