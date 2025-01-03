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حالة الطقس المتوقعة في الإمارات

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ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس، خلال اليوم الجمعة. في منشور على منصة إكس.

وأشار الأرصاد إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق. ودعا إلى توخي الحذر والإطلاع  على تطور حالة الطقس.

وتوقع  المركز الوطني للأرصاد هبوب رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية والمكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 م أحياناً من الساعة 14:00 وحتى الساعة 19:00 يوم الجمعة 3/1/2025.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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