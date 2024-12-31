شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3730 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الثلاثاء، في مصر، 4262.75 جنيه للبيع، و4240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم الثلاثاء، في مصر، 3907.5 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء، في مصر، إلى: 3730 جنيها للبيع، و3710 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء، في مصر، 3197.25 جنيه للبيع، و3180 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الثلاثاء، في مصر، 2486.75 جنيه للبيع، و2473.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الثلاثاء، في مصر، إلى: 2131.5 جنيه للبيع، و2120 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر، 29840 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.