النشرة: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأن "في هذه الاثناء يسجل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات برغز والاحمدية وتلال حرمون المشرفة على الخريبة وراشيا الفخار وكفرحمام".

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