الراعي: لانتخاب رئيس يكسب ثقة المواطنين والأسرة الدولية ويعمل على المصالحة الوطنية

لفت البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، إلى أنّ "أربعة أيّام تفصلنا عن التّاسع من هذا الشّهر، يوم يلتئم المجلس النّيابي لانتخاب رئيس للجمهوريّة يكسب ثقة المواطنين وثقة الأسرة الدّوليّة، يعمل على المصالحة الوطنيّة، يوطّد الوحدة الدّاخليّة، يزرع الرّجاء في القلوب والسّلام في النّفوس، ويستمدّ أفكاره ومبادئه من سنة اليوبيل الكبير المقدّس؛ ومن يوم السّلام العالمي".

ودعا، خلال ترؤّسه قدّاس الأحد في كنيسة الصّرح البطريركي في بكركي، إلى أن "نصلّي معًا على نيّة الكتل النّيابيّة، من أجل نجاح مشاوراتها حول شخصيّة مثل هذا الرّئيس".

ودعا الرّاعي أيضًا إلى أن "نسعى إلى السّلام الّذي يمنحه الله لقلبٍ متجرّد، قلبٍ يذيب الإنسانيّة ويكون مستعدًّا ليلتقي الآخرين، قلب لا يتردّد في الإعتراف بأنّه مدين إلى الله، قلب يؤمن أنّ كلّ إنسان هو غنىً لهذا العالم. بابتسامة فقط أم بنظرة أخويّة، أو إصغاء صادق، أو خدمة مجّانيّة، نقترب من هدف السّلام ونصل إليه بشكل أسرع"، مشيرًا إلى أنّ "السّلام لا يأتي فقط مع نهاية الحرب، بل مع بداية عالم جديد، عالم نكتشف فيه أنّنا أكثر أخوّة ممّا كنّا نتخيّل".

وشدّد على "أنّنا مدعوّون إلى أن نكون صوتًا لمختلف حالات الاستغلال والظّلم، فيجب أن يشعر كلّ واحد منّا أنّه مسؤول بطريقة أو بأخرى عن الدّمار الّذي يتعرّض له بيتنا المشترك"، مركّزًا خصوصًا على "عدم المساواة بجميع أنواعها، المعاملة اللاإنسانيّة تجاه مهاجرين، التّدهور البيئي، وفض لأي حوار، والتّمويل الهائل للصّناعة العسكريّة. هذه كلها عوامل تشكّل تهديدًا حقيقيًا لحياة البشرية جمعاء".