ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "قوّة مدرّعة إسرائيليّة توغّلت في أحياء بلدة الطيبة، وقام عناصرها بعمليّات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشّاشة الثّقيلة والمتوسّطة داخل الأحياء، وقد تردّدت أصوات انفجارات قنابل في البلدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قوة إسرائيلية توغلت في أحياء بلدة الطيبة وعناصرها نفذوا عمليات تمشيط واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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