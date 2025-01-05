مهرجان الحمضيات التاسع يسجّل رقمًا قياسيًا بحضور أكثر من 70 ألف زائر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجّل مهرجان الحمضيات التاسع، الذي تنظمه شركة الخدمات الزراعية بمحافظة الحريق، رقمًا قياسيًا في يومه الثالث بحضور أكثر من (70677) ألف زائر، ليعد هذا الإقبال الكبير نتيجة تنوع الفعاليات التي تجمع بين التجارب الزراعية، والأنشطة الترفيهية، وعروض المنتجات المحلية؛ لتُبرز اهتمام الجمهور بالمهرجان كوجهة سياحية مميزة.

واستمتع زوار المهرجان، بتذوّق العديد من الأكلات الشعبية المتنوعة، متميّزًا بتقديم الأطعمة على قشور الترنج، في مبادرة تدعم الصناعات التحويلية وتضفي طابعًا إبداعيًا على الفعاليات المتنوعة، التي تزيّن محافظة الحريق طوال فترة المهرجان الذي يستمر لمدة عشرة أيام.

كما خصص المهرجان (36) ركنًا للأسر المنتجة، أقيمت على طراز البيوت التراثية، وشهدت تنافسًا في تسويق منتجاتها من المأكولات الشعبية، التي لاقت إقبالاً كبيرًا من الزوار، كما ساهم هذا الإقبال في تعزيز تجربة تناول الأطعمة الشعبية والحديثة، مما أضفى جوًا استثنائيًا على الحدث.

يذكر أن مهرجان الحمضيات، يساهم في دعم الأسر المنتجة، من خلال تحسين دخلها، وإيجاد فرص وظيفية جديدة للأهالي، في مجال زراعة، وإنتاج، وتسويق منتجات الحمضيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى تعزيز صناعاته التحويلية، عبر عرض وتسويق العديد من الأطعمة والمنتجات المحلية.

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