زلزال جديد بقوة 5,8 درجات يضرب إثيوبيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال جديد اليوم شرقي العاصمة أديس أبابا وبلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تقرير ، أن الزلزال وقع على بعد 142 كيلومترًا ‏شرقي العاصمة أديس أبابا وبعمق عشرة كيلومترات ، مشيرًا إلى أنه لم ترد أنباء ‏عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية‎.

وكانت نفس المنطقة قد تعرضت يوم أمس إلى زلزال بقوة 5.5 درجات وسلسلة زلازل تجاوزت ‏الثلاثين زلزالًا على مدى الأسبوع الماضي، مما تسبب في ثوران أحد البراكين في بلدة /سيغينتو/ ‏بمنطقة عفار‎.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط