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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال جديد بقوة 5,8 درجات يضرب إثيوبيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
ضرب زلزال جديد اليوم شرقي العاصمة أديس أبابا وبلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تقرير ، أن الزلزال وقع على بعد 142 كيلومترًا شرقي العاصمة أديس أبابا وبعمق عشرة كيلومترات ، مشيرًا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
وكانت نفس المنطقة قد تعرضت يوم أمس إلى زلزال بقوة 5.5 درجات وسلسلة زلازل تجاوزت الثلاثين زلزالًا على مدى الأسبوع الماضي، مما تسبب في ثوران أحد البراكين في بلدة /سيغينتو/ بمنطقة عفار.
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