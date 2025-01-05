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زلزال جديد بقوة 5,8 درجات يضرب إثيوبيا

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال جديد اليوم شرقي العاصمة أديس أبابا وبلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر.

 

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تقرير ، أن الزلزال وقع على بعد 142 كيلومترًا ‏شرقي العاصمة أديس أبابا وبعمق عشرة كيلومترات ، مشيرًا إلى أنه لم ترد أنباء ‏عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية‎.

 

وكانت نفس المنطقة قد تعرضت يوم أمس إلى زلزال بقوة 5.5 درجات وسلسلة زلازل تجاوزت ‏الثلاثين زلزالًا على مدى الأسبوع الماضي، مما تسبب في ثوران أحد البراكين في بلدة /سيغينتو/ ‏بمنطقة عفار‎.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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