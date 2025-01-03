كيت ميدلتون جمعت بين الرقيّ والأناقة في إطلالاتها في عام 2024

أميرة ويلز الأميرة كاثرين "كيت ميدلتون"، زوجة ولي العهد الأمير وليام، عاشت عاماً عصيباً بعض الشيء بعدما كانت قد أعلنت في بدايته عن اصابتها بالسرطان وبدأت رحلتها بتلقي العلاج الكمياوي لأشهر طويلة قبل ان تعلن في الفترة الماضية عن انتهاء مرحلة العلاج الكيميائي وتعود الى مهامها الملكية بشكل رسمي. طوال هذه الفترة، ظهرت أميرة ويلز في مرات نادرة، وكان ظهورها العلني الأول في شهر يونيو في احتفالات مهرجان الألوان، وظهرت لاحقا في نهائي بطولة ويمبلدون للرجال، كما ظهرت في عدة مقاطع فيديو، بينها الفيديو الذي أعلنت فيه إصابتها بمرض السرطان، والفيديو الذي وجهت فيه تحية إلى أبطال الألعاب الأولمبية، والفيديو الذي أعلنت فيه انتهاء مرحلة العلاج الكيميائي من السرطان. كما ظهرت أخيرا خلال استقبالها زوجة أمير قطر، الشيخة جواهر، بينما كان أحدث اطلالة لها في احتفالات الكريسماس حيث أطلت بمعطف أحمر ناري كلاسيكي. نرصد لكم في "هي" أبرز إطلالات الأميرة كيت ميدلتون ما بين مرحلة مرضها وشفائها .

إطلالات كيت ميدلتون بعد الإعلان عن شفائها:

بعد الإعلان عن شفاء كيت ميدلتون، ظهرت بإطلالات نادرة لم تحد بها عن ستايلها المعتاد بالتفاصيل الراقية والأنيقة فنرصدها لكم:

كيت ميدلتون متألقة بالمعطف الأحمر

في أحدث ظهور لها مع نهاية العام 2024، اطلت أميرة ويلز كيت ميدلتون في احتفالات الكريسماس الى جانب أفراد العائلة المالكة في المملكة البريطانية، حيث اجتمع أفراد العائلة في أجواء احتفالية ملكية تقليدية. وسحرت أميرة ويلز الأنظار كعادتها بأناقتها وجمالها الساحر، حيث لفتت الأنظار بتنسيق شتوي راقي وجذاب، يليق بشكل مثالي مع أجواء احتفالات العيد، حيث نسقت اللون الأحمر الناري من خلال معطف كلاسيكي طويل، انسدل مجسما فوق قوامها النحيل بأطراف مستقيمة تعلو الكاحل.

كيت ميدلتون متألقة بالمعطف الأحمر في احتفالات الكريسماس

ازدان معطف كيت بأزرار رباعية توسطت البطن مع الجيوب الجانبية، مع الياقة المثنية، ونسقت أسفل المعطف، الفستان باللون الأحمر، بنقشة كلاسيكية تحاكي أجواء الكريسماس، بستايل الكاروهات السوداء المتداخلة، وجاء فستانها طويلا مما جعل أطرافه تبرز من فتحة المعطف. أكملت أناقتها بحذاء بوت عالي من المخمل الأسود مزينا بفيونكة مخملية كبيرة باللون الأسود. من الناحية الجمالية، تركت خصلات شعرها المموجة التي انسدلت برقة فوق كتفيها، أما من ناحية المجوهرات اكتفت كيت بأقراط متدلية مع سوار وخاتم مرصع.

كيت ميدلتون بإطلالة كاملة باللون العنابي

شاركت كيت ميدلتون قبل اسابيع فائتة، في الاستقبال الرسمي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، خلال زيارة الأمير إلى المملكة المتحدة. واعتبرت هذه أول زيارة رسمية تشارك فيها كيت ميدلتون أميرة ويلز منذ تشخيص إصابتها بالسرطان، الذي أُعلن عنه في بداية العام، كجزء من عودتها التدريجية إلى مهامها الملكية. وكان لافتا اختيار كيت ميدلتون إطلالة كاملة باللون العنابي كتحية ترحيب بأمير قطر وزوجته، الشيخة جواهر، خلال استقبالهما في قصر كينغستون. فارتدت فستانا طويلا بنمط المعطف باللون العنابي "البرغندي"، وهو أحد الألوان الأساسية لعلم قطر، في تحية من كيت بضيوفها. تميز معطف الأميرة كيت بتصميمه الأنيق والمحتشم بنمط المعطف الذي تحبه كيت، وجاء بقصة كلاسيكية مسحوبة على القوام مع الخصر الضيق، والأكمام الطويلة، والأزرار البارزة، وهو من تصميم "سارة بورتون" لدار ألكسندر ماكوين، وحملت حقيبة باللون العنابي من شانيل.

كيت ميدلتون بإطلالة كاملة باللون العنابي

كما كان بارزا ارتداء الأميرة كاثرين أقراط اللؤلؤ الخاصة بالملكة إليزابيث الثانية، التي أهداهَا إياها حاكم البحرين في عام 1947، وذلك تعبيرا عن ألوان علم قطر وارتباطها الوثيق بقطر. وأكملت مجوهراتها بارتداء خاتم خطبتها الذي يعود لحماتها الراحلة الأميرة ديانا.

بالنسبة الى اطلالتها الجمالية، اتجهت الى تسريحة الكعكة بأسلوب ملكي راقي، واعتمرت مع طلتها قبعة من تصميم ساهار ميلاينيري، اما مكياجها فاختارته بأسلوب سموكي ناعم أبرز جاذبية ملامحها.

كيت ميدلتون أنيقة بالفستان الأسود المزين بزهرة الخشخاش

من إطلالات كيت ميدلتون اللافتة كذلك بعد شفائها من مرضها، فستان أسود كلاسيكي مزين بزهرة الخشخاش الأحمر. وفي التفاصيل، فإن كيت أطلت برفقة زوجها الأمير ويليام، في مهرجان ذكرى الفيلق الملكي البريطاني واختارت اللون الأسود المعتاد في مناسبات الحداد، مرتدية فستاناً من توقيع Catherine Walker بستايل رسمي كلاسيكي، بتصميم المعطف، فجاء بأكمام طويلة مع فتحة ياقة على شكل رقم 7، وتنورة كلوش مع الكسرات، وزيّنت طية السترة ببروش زهرة الخشخاش الأحمر الخاصة بيوم الذكرى، مع شارة عسكرية فضية تحتها. وتعتبر هذه الزهرة الحمراء رمزا لاحترام أولئك الذين فقدوا حياتهم في الحرب.

نسقت مع فستانها الأسود، الجوارب الشفافة، وحذاء مغلقا باللون الأسود، وحقيبة يد من شانيل. وأكملت طلتها بأقراط مرصعة باللؤلؤ الذي يعتبر الحجر الكريم الرسمي لمناسبات الحداد والتكريم. وحملت الأقراط توقيع كولنيغوود Collingwood وهي أقراط كانت ضمن مجموعة الأميرة الراحلة الأميرة ديانا، وقد تلقتها كيت هدية من زوجها الأمير ويليام بعد زواجهما، تتميز هذه الأقراط بتصميمها الناعم وهي مؤلفة من حجري ألماس يتدلى منهما حجر لؤلؤ بيضاوي الشكل. اما قلادتها فحملت توقيع Monica Vinader.

بالنسبة الى اطلالتها الجمالية، اتجهت الى مكياجها المفضل الدخاني بالتدرجات البنيّة على الجفون، مع احمر شفاه ناعم وتسريحة الشعر الويفي .

إطلالات كيت ميدلتون في فترة مرضها:

أثناء فترة علاج كيت ميدلتون، ظهرت ايضا بإطلالات نادرة ترقبها الجمهور للإطمئنان على صحتها.

إطلالة كيت ميدلتون بفستان اللون البنفسجي

في شهر يوليو 2024، حالة من السعادة سيطرت على كل محبي كيت ميدلتون، التي اطلت من نادي عموم إنجلترا لحضور نهائي بطولة ويمبلدون الفردية للرجال، واعتبر هذا ثاني ظهور علني عام لها منذ إعلان تشخيص إصابتها بالسرطان. وبدت كيت ميدلتون بحالة صحية جيدة وبإطلالة مشرقة اختارت فيها اللون البنفسجي المبهج حيث اعتبر البعض بأن هذا اللون يشكل تحدياً لملامح تعبها ومرضها، مع اعتمادها إطلالة جمالية لافتة ومتجددة.

إطلالة كيت ميدلتون بفستان اللون البنفسجي

بالنسبة الى إطلالة أزيائها، نجحت في اختيار لون مبهج تحدت به حالتها الصحيّة رغم بدئها جلسات العلاج، فأطلت باللون البنفسجي بفستان أنثوي بتصميم بسيط اختارته من العلامة التجارية Safiyaa. تميّز الثوب بقصته الكلوش مع الحزام الرفيع عند الخصر، وأكمام النصفية المزمومة قليلا عند بداية الكتف، اما اللمسة الجمالية فيه فكانت في جزئه العلوي حيث جاء بثنيات مزمومة عند منطقة الصدر مع ياقة دائرية محتشمة. وبدت كيت ميدلتون بنحافة ملحوظة، لكنها بالطبع ظهرت بكامل أناقتها وحضورها المميز.

نسقت مع فستانها حقيبة يد جلدية باللون البيج من العلامة التجارية LK Bennett، وحذاء من نفس اللون من ماركة CAMILLA ELPHICK ، وتزينت بسوار ذهبي مرصع بالحبيبات اللامعة من Halcyon Days Ltd، وزوج أقراط بنمط دائري من By Pariah Fine Jewellery.

كيت ميدلتون تتألق بالأبيض والأسود

في منتصف شهر يونيو الفائت، رصدت عدسات الكاميرات الأميرة كيت ميدلتون، في أول ظهور لها خلال حدث رسمي منذ تشخيص إصابتها بالسرطان، وبداية خضوعها للعلاج. وشوهدت برفقة زوجها وأطفالها أثناء مشاركتهم في مهرجان الألوان Trooping the colour، احتفالا بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، وكانت أناقتها طاغية كالمعتاد. ارتدت كيت فستانا باللون الأبيض أبرز معالم قوامها النحيف، وزين الفستان بلمسات كلاسيكية بالشريط الأسود الذي يحدد الياقة المستديرة، مع عقدة جانبية، كما زين أيضا بشرائط متباعدة على شكل حزام حول الخصر.

كيت ميدلتون تتألق بالأبيض والأسود

وأكملت أميرة ويلز طلتها بحذاء مدبب أبيض من Jimmy Choo، مع كلاتش من المخمل الأسود، وطبعت المزيد من الرقي على الإطلالة بارتداء قبعة مبتكرة كبيرة بنفس ألوان الفستان من تصميم Philip Tteacy، ونسقت أقراطا مرصعة باللؤلؤ، مع الاعتماد على تسريحة الكعكة المضفرة المنخفضة.

يذكر أن كيت قامت بإعادة تدوير هذا الفستان المختار من Jenny Packham، حيث أنها قامت بارتدائه العام الماضي، وقد وضعت عليه بعض اللمسات الإضافية بداية من الحزام المختلف، إلى العقدة التي زينت الرقبة ، حيث أن التصميم القديم تميز بحزام سميك باللون الاسود وكان خاليا من العقدة الجانبية، وقد نسقت معه حينها حذاء مدببا باللون الأسود مع ترك شعرها منسدلاً.

كيت ميدلتون تطل بستايل كاجوال أنيق

وقبل الظهور الرسمي الأول للأميرة كيت ميدلتون في فترة مرضها، قامت الصفحة الرسمية لأمير وأميرة ويلز على انستجرام بنشر بيان، كشفت من خلاله كيت ميدلتون عن بعض التفاصيل عن وضعها الصحي، وكذلك موعد ظهورها العلني الأول في حدث رسمي، وأرفق البيان بصورة هادئة لكيت بين أحضان الطبيعة، تألقت خلالها بستايل كاجوال أنيق ، حيث قامت بارتداء بنطلون الكاحل من الدنيم الداكن ذو الخصر العالي، مع توب أبيض مريح، ارتدت فوقه بليزر مقلم باللون البيج من توقيع Blaze Milano، تميز بتصميم أنيق بزر مزدوج مع خط أزرار عند المعصمين باللون البني، وتميز بتصميم مميز عند الجيوب الدائرية، وانتعلت كيت حذاءً رياضيا مسطحًا باللون الأبيض كما قامت بترك شعرها الويفي منسدلاً.

كيت ميدلتون تطل بستايل كاجوال أنيق

هذه كانت أبرز إطلالات كيت ميدلتون هذا العام في الفترة ما بين الإعلان عن مرضها وشفائها، وهي اطلالات سلطت الضوء مجددا على أناقتها وأسلوبها الملكي الراقي.

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