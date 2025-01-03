باسيل بحث مع بقرادونيان ومروان شربل في الملف الرئاسي

التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مقر "التيار" في ميرنا الشالوحي، الوزير السابق مروان شربل وبحث معه التطورات في ملف رئاسة الجمهورية. كذلك التقى أمين عام حزب "الطاشناق" هاغوب بقرادونيان وكان بحث في شؤون الإستحقاق الرئاسي.

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