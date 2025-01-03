كرامي: عمر كرامي لا يزال في وجدان اهل طرابلس ومستمرون في خدمة أهلها

أشار رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، في كلمة له خلال احياء الذكرى العاشرة لرحيل رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي، الى ان "هذه المحبة التي ابداها الجميع اليوم في احياء ذكرى عمر كرامي هي دليل على ان كرامي لا يزال في وجدان اهل طرابلس والشمال وفي وجدان محبّيه"، لافتا الى "اانا نعتبر اننا واهلنا في طرابلس والشمال كيان واحد وجسد واحد وروح واحدة، وتجمعنا هذه المدينة وحب هذه المدينة والوفاء لهذه المدينة ولن نتوقف عن خدمتها وخدمة اهلها والمطالبة بحقوقها ما حيينا".

من جهته، استذكر مفتي طرابلس الشيخ محمد امام، صفات ومآثر الراحل ومسيرته الوطنية والعروبية، مشدداً على دوره في خدمة طرابلس ولبنان.