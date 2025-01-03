أحمد الحريري: لبنان اليوم بأمس الحاجة لأشقائه العرب ويتطلع إلى دعمهم ومساندتهم كي يستعيد استقراره

اشار الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، الى أننا "نرفع رأسنا في طريق الحق الذي سرنا فيه في لبنان وكل المنطقة، ولم نستوحشه لقلة سالكيه، كما نرفع رأسنا مع أهلنا في سوريا، ونرفع معهم رايات النصر على نظام مجرم استبد بهم وبنا، قتلنا وقتلهم، وحول سوريا العربية إلى شوكة في خاصرة لبنان والعرب، وساحة يسرح ويمرح فيها البعض لتخريب الدول العربية"، وتمنى أن "يوفق الله القائد العام أحمد الشرع في نقل سوريا من حكم العصابة إلى حكم الشرعية"، مستذكرا "ابن عكار الشيخ الشهيد أحمد عبد الواحد، وما حصل معه لكونه أول من دعم الثورة السورية في بداياتها".

وذكر بأن "لبنان في الماضي خرج من جحيم الحرب الأهلية بفضل دعم الأشقاء العرب ومساعدتهم، وكان اتفاق الطائف الذي رعته السعودية، ورعت معه، ومع الرئيس الاسبق الراحل رفيق الحريري، مسيرة الإعمار، وبناء الدول، وإعادة لبنان إلى العرب والعالم. اتفاق الطائف كان وسيبقى الخيمة التي تجمع كل اللبنانيين، وتبني لبنان الجديد، وخلاصنا لن يكون إلا بتطبيقه كاملا".

وشدد على أن "لبنان اليوم بأمس الحاجة لأشقائه العرب، ويتطلع إلى دعمهم ومساندتهم كي يستعيد استقراره، ويخرج من من جهنم، وما بعد بعد جهنم، التي أوصلوا البلد إليها، بفعل سياسات ساقطة كانت تستثمر في الفراغ وتداعياته القاتلة، وبفعل رهانات خاسرة أقحمت البلاد والعباد في حرب مدمرة".

وتوقف عند "ما نشهده من متغيرات تنتصر للحق العربي على كل الباطل، وعودة السعودية إلى مد يدها لمساعدة لبنان، وإعادة وضعه على سكة التعافي والانتظام العام، عبر الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أو لوفد سعودي، والموضوعة تحت مجهر أمل جميع اللبنانيين التواقين لتدشين مرحلة جديدة من أفضل العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية، التي لم تترك لبنان في محنته الأخيرة، ولم تتركه يوماً، ووقفت إلى جانبه وجانب شعبه، كدولة الامارات العربية المتحدة، وكل دول الخليج والدول العربية".