المجوهرات العصرية زيّنت إطلالات الملكة رانيا في 2024

تتميز الملكة رانيا العبدالله زوجة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، بذوقها الرفيع وبأناقتها اللافتة في جميع المناسبات التي تشارك فيها.

ورغم أنها تملك مجموعة مميزة من المجوهرات الملكية الفاخرة، إلا أنها تميل في اختياراتها إلى تصاميم المجوهرات العصرية، ذات التفاصيل المميزة، والتي تنسّقها بكلّ أناقة لإكمال إطلالاتها؛ لتكرس نفسها أيقونة الأناقة الملكية عن جدارة.

وفي عام 2024 أبهرتنا الملكة رانيا بمجموعة منوّعة من المجوهرات العصرية التي اختارتها، وضمت بعض القطع المزينة بالخط العربي، بالإضافة إلى مجموعة من الأقراط بديعة التصميم التي أطّرت وجه الملكة بكلّ رقة. من أجل ذلك، ونحن نودّع العام 2024، قررنا أن نسترجع معكن أبرز إطلالات المجوهرات التي تزيّنت بها الملكة رانيا، وكيف نسّقتها بكلّ ذكاء يكشف عن ذوق رفيع وفهم كامل لمقوّمات الإطلالة الأنيقة.

أقراط مرصّعة بحجر كريم منقوش



البداية مع أحدث إطلالة للملكة رانيا العبدالله، وهي الإطلالة التي اختارتها من أجل لقاء مجموعة من السيدات الناشطات في مدينة سحاب في الأردن؛ حيث ارتدت عباءة شرقية مزيّنة بأنماط من التراث الأردني، ونسّقتها مع أقراط متدلية مؤطرة بالألماس، ويتدلى منها حجر كريم مستطيل الشكل بنقش بارز. كما ارتدت زوجاً من الخواتم ذوي التصميم المميز، وسلسلة ذهبية، بالإضافة إلى خاتم زواجها المرصّع بالألماس، وساعة آبل Apple التي نادراً ما تفارق معصم الملكة الأنيقة. كما ارتدت زوجاً من الأقراط الحلقية الناعمة التي أطّرت وجهها بكل نعومة.

سوار الذهب الأبيض من ديور



من الإطلالات التي أثارت إعجاب محبي الملكة الهاشمية، كانت الصورة التي نشرتها مع حفيدتها الأميرة إيمان؛ حيث اختارت الملكة رانيا إطلالة أنيقة كاجوال كأيّة جدة تعمل من المنزل وتُجري اجتماعات عبْر الإنترنت، وترعى حفيدتها في الوقت نفسه.

الملكة ظهرت ترتدي مجموعة من المجوهرات العصرية ذات التصميم البسيط؛ حيث ارتدت زوجاً من الأقراط الناعمة، وعِقداً من الذهب عيار 18 قيراطاً، بالإضافة إلى خاتم ذهبي في سبابتها، وخاتماً آخر مرصعاً بالألماس.

كما ارتدت الملكة رانيا سواراً من الذهب الأبيض من مجموعة Bois de Rose من ديور Dior، الذي يشبه غصن شجرة ملتفاً حول معصمها. وكالعادة ارتدت ساعتها الرقمية من آبل Apple مع سوار باللون البيج تكامل مع إطلالتها.

أقراط الذهب المرصّعة بالألماس واللؤلؤ



صورت الملكة رانيا العبدالله مقابلة تليفزيونية مع محطة إيه بي سي ABC، واختارت إطلالة أنيقة قوامها البدلة التي تُعتبر سمة القوة والثقة بالنفس. ولإكمال إطلالتها اختارت زوجاً من الأقراط ذات التصميم المميز من مجموعة Tidedrops من دار ويمبي Wempe للمجوهرات، والتي تميزت بتصميم هندسي الشكل، صُنع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، ورُصع بأحجار الألماس، فيما تربع فوق زاويته السفلية حجر من اللؤلؤ بلون بديع.

خاتم بتصميم أرابيسك



شاركت الملكة رانيا في سبتمبر الماضي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومن أجل هذه المناسبة، ارتدت قميصاً أبيض اللون مع تنورة بقَصة مستقيمة.

ولإكمال إطلالتها ارتدت أقراطاً من الذهب الأبيض مرصّعة بالألماس تحمل تصميماً مفرغاً، وارتدت خاتماً بتصميم آرت ديكو وأرابيسك مفرغ من الذهب الأبيض المرصوف بالألماس من دار رالف مصري Ralph Masri، اختارت ارتداءه في سبابتها لإطلالة عصرية أنيقة بعيدة عن المبالغة.

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سلسلة مزيّنة بعبارة قرآنية



في أغسطس الماضي التقت الملكة رانيا العبدالله عدداً من الشباب الرياديين وصنّاع المحتوى في عمان. ومن أجل هذه المناسبة اختارت إطلالة كاجوال، قوامها قميص أبيض اللون وبنطلون جينز واسع القَصة.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات عصرية مميزة التصميم؛ حيث ارتدت سوار Piercing من دار راينبو كي Ranibow K للمجوهرات، وهو سوار مفتوح بتصميم مميز من الذهب الأصفر المرصّع بالألماس. كما ارتدت سلسلة ذهبية من مجموعة Ayat من مجوهرات بالعربي Bilaraby مزيّنة بجزء من آية من القرآن الكريم، هي "فإنك بأعيننا"، جاءت حروفها مرصّعة بأحجار الألماس البرّاق.

بالإضافة إلى خاتم زواجها المرصّع بالألماس، وخاتمين باللون الأسود أحدهما مرصّع بحجر ألماس مميز.

طوق الذهب والألماس



عندما رافقت الملكة رانيا الملك عبدالله في زيارة رسمية إلى فرنسا، ارتدت إطلالة شديدة الأنوثة مؤلَّفة من تنورة ميدي وبلوزة باللون الأخضر المزين بالنقوش باللون الأسود. ولإكمال أناقتها ارتدت عقد تشوكر على شكل طوق من الذهب الأصفر من مجموعة Piercing من راينبو كي Rainbow K، جاء مزيناً بحلقتين صغيرتين مرصّعتين بالألماس.

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تاج ألماس فاخر ومجوهرات من كارتييه



في يونيو الماضي، احتفلت الأسرة المالكة الأردنية باليوبيل الفضي لتربُّع الملك عبدالله على عرش الأردن. ومن أجل هذه المناسبة الملكية، تسنت لنا رؤية الملكة رانيا وهي ترتدي تاجاً بديع التصميم، وهو تاج يحمل عبارة: "العظمة لله"، جاء مرصعاً بـ1300 حجر من الألماس، ويعلوه حجر ألماس قطع كمثرى بوزن 20 قيراطاً، وهو يحمل توقيع مصمم المجوهرات يان سيكارد Yan Sicard من دار فريد FRED للمجوهرات الفخمة.

ولإكمال إطلالتها الراقية، ارتدت الملكة رانيا زوجاً من الأقراط المتدلية المرصّعة بالألماس من مجموعة Reflection من كارتييه Cartier، وأكملت إطلالتها بخاتم أنيق مرصّع بالألماس من المجموعة نفسها، التي تتميز بتصميم هندسي بديع، وتتناوب فيها أحجار الألماس قطع بيضاوي وقطع باغيت بطريقة تحاكي انعكاس الضوء على الماء.

أقراط الذهب الأصفر والألماس



في نهاية شهر مايو، حضرت الملكة رانيا حفل تخريج طلاب الأكاديمية العالمية في عمان، ومن أجل هذه المناسبة ارتدت بدلة سوداء اللون، وأكملت إطلالتها بزوج من الأقراط مميزة التصميم من دار ستون Stone للمجوهرات الراقية، هذه الأقراط صنعت من الذهب الأصفر، وأتت على شكل 4 سلاسل متدلية متصلة ومثبتة ضمن حلقة من الذهب الأصفر المرصّعة بالألماس. بالإضافة إلى عِقد ناعم من الذهب الأصفر بتصميم عصري أنيق.

أقراط الألماس والياقوت الوردي



في أبريل، شاركت الملكة رانيا في جلسة رمضانية مع نساء مدينة جرش الأردنية، واختارت لهذه المناسبة عباءة تراثية أردنية أنيقة، وأكملت إطلالتها بزوج من الأقراط ذات التصميم العصري من مجموعة Talay من دار كافانت آند شرارات Kavant & Sharart للمجوهرات، تتميز بشكلها الحلزوني، كما جاءت مرصعة بالألماس وبأحجار الياقوت الوردي اللون. كما نسّقت معها عِقد تشوكر عصرياً مرصوفاً بحجر أخضر صغير لمزيد من الرقيّ والأناقة.

سوار الذهب والخط العربي



في مايو التقت الملكة رانيا العبدالله بعدد من سيدات عيرا ويرقا من محافظة البلقاء، وارتدت فستاناً ميدي أبيض اللون بتقليمات باللون الأزرق الباستيل. ولإكمال أناقتها ارتدت سواراً من الذهب من مجوهرات the O مصنوعاً من الذهب ومزيناً بعبارة: "إن لطف الله مرتقب"، جاءت مرصّعة بأحجار الألماس البرّاق. وفي أذنيها، ارتدت الملكة زوجاً من الأقراط الحلقية ذات الشكل البيضاوي من مجوهرات فيرنزي Firenze مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً مرصوفة بكاملها بأحجار الألماس ومثبّتة في الأذن بحجر قطع بيضاوي.

في بداية العام 2024، أبهرتنا الملكة رانيا بإطلالتها الأنيقة الكاجوال عندما زارت مع ابنتيها الأميرتين إيمان وسلمى مدينة العقبة للقاء مجموعة من الشباب والشابات، أثبتوا قدرتهم على النجاح في إقامة مشاريع إنتاجية مدرّة للدخل.

ومن أجل هذا اللقاء، ارتدت الملكة رانيا فستاناً ميدي من الجينز الأزرق، وأكملت إطلالتها بعقد أنيق من مجموعة Josephine Aigrette من دار شوميه Chaumet، صُمم من الذهب الأبيض ومرصّع بأحجار الألماس، وتتدلى منه 5 أحجار من اللؤلؤ لتضفي عليه مظهراً مميزاً.

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